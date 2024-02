Calcio Eccellenza. Seveso-Meda, il derby più atteso. Ma a rischiare sono solo gli ospiti

Domenica di derby in Eccellenza, sia nel girone A che nel girone B. A Seveso c’è una “classica” molto sentita tra i padroni di casa della Base e il Meda. Decisamente più sereni i sevesini di Varaldi (foto) che sono a un passo dal raggiungimento dell’obiettivo salvezza dall’alto dei 36 punti in classifica, addirittura a -4 dalla zona playoff. Più drammatica la situazione dei bianconeri, quart’ultimi, reduci dai cinque gol subiti per mano della Calvairate e che nel girone di ritorno hanno raccolto cinque punti. In panchina non ci sarà lo squalificato Cairoli (fino al 20 Marzo), in campo assente Martino. Nello stesso raggruppamento a Lazzate (alle 15) è di scena la Caronnese in una sorta di sfida tra due squadre che forse avrebbero dovuto occupare posizioni più elevate. Chi perde oggi rischia di perdere il treno playoff. Tante le assenze da una parte e dall’alta.

I padroni di casa saranno senza il loro bomber Giangaspero (12 reti in 17 gare), il portierone De Toni e il difensore Schieppati. Nel girone B c’è Muggiò-Leon. Sulla panchina dei locali, dopo l’esonero di Di Gioia, siederà ancora il preparatore atletico Davide Draisci poi si vedrà. Leon a caccia della vetta dopo la vittoria sul Mapello che riceve la Soresinese. Esordio infine sulla panchina del fanalino di coda Vis Nova del neo-mister Gabriele Avella e del suo vice Bonfanti. Contro la Cisanese non avrà a disposizione Panzetta.

Ro.San.