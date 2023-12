Calcio eccellenza. Signa, sfida pericolosa

Ancora un recupero per il girone B della 10ª giornata non disputata il 5 novembre per l’alluvione. Dunque Signa 1914 e Valentino Mazzola alle 14,30 si affronteranno allo stadio del "Bisenzio". Una sfida importante per il Signa del tecnico Scardigli impegnato a difendere il 3° posto nei play Off contro un Valentino Mazzola che dopo l’ultimo successo sul campo della Fortis aspira a entrarci. La squadra senese allenata da Argilli tornata in forma, è molto abile nelle finalizzazioni potendo contare su elementi di primo piano come Gianneschi e Crociani. Per i gialloblù, per l’occasione non al completo, il compito si preannuncia impegnativo. Difatti, per infortuni, il tecnico di casa non potrà schierare Becagli, Capochiani, e forse anche il bomber Lorenzo Tempesti, lasciando il compito di finalizzare a Gianmarco Alesso (due gol) e Brian Cellai (salito a 8 gol). Il presidente Ballerini nelle ultime ore ha concluso tre acquisti. Si tratta di Francesco Pampalone (1994) difensore proveniente dal Certaldo; Francesco Giannoccari, (2004), difensore che arriva dal San Marco Avenza e di Raffele Munno (2002) ex Fortis, per lui un ritorno

Giovanni Puleri