Calcio Eccellenza. Sinalunghese attesa dal Terranuova. Asta-Firenze Ovest

Con l’obiettivo di confermare la prestazione e possibilmente il risultato di sette giorni fa contro la Baldaccio Bruni la Sinalunghese oggi alle 14,30 affronta un’altra aretina. La formazione di mister Pezzatini infatti sarà ospite del Terranuova Traiana per un importante scontro diretto in chiave playoff visto che i padroni di casa, retrocessi lo scorso maggio dalla serie D, sono appena una lunghezza sopra i rossoblu. Pezzatini dovrà fare a meno di Bencini, uscito dopo pochi minuti nell’ultima partita dopo un brutto fallo subito. Ma per il resto non ha grossi problemi di formazione. Chiti, dopo la buona prova di sabato scorso, potrebbe trovare ancora spazio in mediana mentre, restando in tema di new entry, Fiaschi potrebbe partite ancora dalla panchina facendo poi la staffetta con Iasparrone. Dopo la trasferta di Terranuova Bracciolini qualche giorno di riposo per i rossoblu che torneranno in campo domenica 7 gennaio in casa contro l’Audax Rufina per la prima giornata del girone di ritorno.

In campo oggi anche l’Asta Taverne che nel recupero della decima giornata va a caccia di punti pesanti in uno scontro diretto di vitale importante contro il Firenze Ovest. Sul sintetico di Uopini infatti arrivano i fiorentini, attualmente penultimi con otto punti (contro i sedici degli arancioblu) e con l’attivo una sola vittoria in 15 partite. Si tratta però di una gara da non sottovalutare visto che il Firenze Ovest (unica squadra a non aver subito gol dal Siena) arriva da un buon pareggio casalingo contro l’Audax Rufina. Per mister Bartoli c’è il dubbio Dieme. In caso di assenza del senegalese potrebbe tornare titolare Bjorn Doka. L’Asta arriva a questa sfida con il morale alto, forte di tre successi di fila senza per altro subire gol.