Calcio Eccellenza. "Terni Fc, a Branca una gara fondamentale»

TERNI – "É una partita fondamentale nel nostro cammino. Dobbiamo affrontarla nella maniera giusta, consapevolezza del valore dell’avversario ma anche della nostra forza. Branca è un campo molto difficile, servirà il miglior Terni Fc". Romeo Papini carica l’ambiente. Il direttore sportivo del Terni Fc sa bene l’importanza della sfida che domani vedrà Flavioni e compagni di scena al Santa Barbara nella quintultima gara della regular season di Eccellenza. Terni Fc secondo ad una lunghezza dall’Acf Foligno capolista che domani sarà di scena a Città di Castello. Tutto aspettando lo scontro diretto in programma a Terni alla penultima giornata. "Pensare allo scontro diretto sarebbe l’errore più grave che potremmo fare in questo momento. Concentrati solo ed esclusivamente sulla trasferta di Branca". Non c’è solo la prima squadra. Anzi. Il settore giovanile continua a regalare soddisfazioni al club del presidente Antonio Cardona. Mercoledì, infatti, il portiere Lorenzo Minicucci, classe 2011, ha svolto un allenamento con l’Atalanta, al centro sportivo di Zingonia, destando un’ottima impressione. "Siamo molto felici – continua Papini – perché hanno espresso ottimi giudizi su Lorenzo, un ragazzo sul quale puntiamo molto. Ci sono anche altri ragazzi molto interessanti. Il nostro lavoro sta nel cercare di valorizzarli per poi offrire loro una vetrina di prestigio per testare le loro capacità".