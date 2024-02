Calcio Eccellenza Toscana. Arriva la Rondinella. Mazzola affamato. Sinalunghese e Asta: ‘viaggi’ abbordabili

C’è voglia di riscatto in casa Mazzola dopo il pesante ko di Scandicci che ha interrotto un buon momento. Avversario di domani a Cerchiaia un cliente pericoloso come la Rondinella Marzocco, protagonista di una stagione altalenante ma squadra da prendere decisamente con le molle per i ragazzi di Argilli, che non avranno a disposizione gli infortunati Nassi e De Luca mentre dovrebbero essere del match contro i fiorentini sia Baroni che Pierangioli. Arriva da un brutto ko, stavolta casalingo, per mano della Lastrigiana, anche la Sinalunghese. L’impegno che attende la formazione di mister Pezzatini sulla carta non è dei più difficili, visto che l’avversario di turno è il Firenze Ovest. Ma proprio per la situazione disperata del club del capoluogo guai a sottovalutare i padroni di casa che sono l’unica formazione ad avere tenuto la porta inviolata contro il Siena e spesso hanno reso la vita difficile ad altri avversari blasonati. Servirà quindi una Sinalunghese concentrata ed attenta ad evitare l’avvio soft che è costato il primo gol della Lastrigiana. La speranza di Pezzatini è legata anche al recupero del giocatore più talentuoso del gruppo, ovvero Bucaletti, assente nelle ultime due uscite dopo l’infortunio rimediato contro la Robur. Contro il Firenze Ovest possibile il ritorno dal primo minuto del giovane Iasparrone, in rete con la Lastrigiana, così come quello della mezzala Chiti. Infine l’Asta che punta a riprendere il cammino dopo lo stop contro il Siena. La gara per gli arancioblu è di quelle che contano visto che saranno di scena a Borgo San Lorenzo contro una Fortis Juventus che si trova a più cinque su Dieme e compagni grazie alla vittoria di sabato scorso sul campo del Terranuova Traiana, forse distratto dalla finale di Coppa, poi vinta.