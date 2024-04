Calcio Eccellenza Toscana. Asta da applausi, ma nessun punto

SCANDICCI

2

ASTA TAVERNE

0

SCANDICCI (4-2-3-1): Masini; Frascadore, Edu Mengue, La Rosa (40’ st Alfani), Dodaro (21’ st Liberati); Cito, Sinisgallo; Meucci, Poli, Grillo (38’ st Vezzi); Del Pela (40’ st Ridolfi).

Panchina: Lampignano, Daka, Lastrucci, Paci, Cenni. Allenatore Ventrice.

ASTA (4-2-3-1): Anselmi; Monterosso (15’ st Gianni), Grassini, Bianchi, Bardotti (34’ st G. Mazza); L. Mazza (38’ st Curcio), Guidarelli (38’ st Cappelli); Jrad, Discepolo, Doka; Dieme (1’ st Uznanski).

Panchina: Cicali, Cinelli, Seri, Pugliese. Allenatore Bartoli.

Arbitro Danisi di Pistoia (Dell’Agnello-Particelli).

Reti: 43’ pt Meucci; 36’ st rig. Del Pela.

Note – Ammoniti: Sinisgallo; L. Mazza, Anselmi.

SCANDICCI – Centra una gran prestazione, l’Asta Taverne, ma non basta. A Scandicci i ragazzi di Bartoli partono all’attacco: Discepolo prima viene murato da Masini (7’), poi colpisce il palo. Qualche istante dopo Doka non inquadra lo specchio della porta. Lo Scandicci inizia a ingranare e, al 25’ la traversa dice no a Del Pela. Al 43’ i padroni di casa passano con Meucci. Nella ripresa l’Asta è ancora più propositiva, ma a trovare il gol è lo Scandicci con Del Pela che fa centro dal dischetto.