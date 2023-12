Calcio Eccellenza Toscana. Asta e Colligiana di fronte 40 anni dopo. Il Mazzola è atteso dalla Fortis Juventus

A distanza di 40 anni torna la sfida tra Asta e Colligiana. Per gli arancioblù, reduci da due vittorie consecutive, sarà la prima partita del campionato nel campo di Uopini dopo la parentesi a Cerchiaia. Ad attraversare un buon momento in termini di risultati non è però solo l’Asta: la Colligiana, infatti, è reduce da cinque risultati utili consecutivi e proprio da qui ha iniziato l’analisi pre-partita il mister Stefano Bartoli: "In questo momento sono una delle squadre più in forma del campionato, sono in salute. Sarà una partita difficile. Noi veniamo da due buoni risultati e mi aspetto una gara importante. Non è stata una settimana felice per gli infortuni. Cappelli ha avuto recentemente una distorsione al ginocchio che dovrà essere valutata nei prossimi giorni. Si arriva a fine anno con qualche acciacco". Nonostante i guai fisici l’Asta arriva a questo derby con il vento in poppa grazie alle vittorie contro Scandicci e Rondinella Marzocco. "Il morale è alto, gli allenamenti scorrono bene - ha concluso il mister -. L’atteggiamento è buono da parte di tutti e in settimana c’è tanta concorrenza, si vede proprio che i giocatori si lottano il posto per la domenica". In casa biancorossa è già a disposizione l’ultimo arrivato alla corte di mister Chini, Ayoub Chaabti, difensore classe 2004, proveniente dal Real Forte Querceta.

Per il Mazzola invece l’avversario odierno è la Fortis Juventus. Mister Argilli alla vigilia della sfida di Borgo San Lorenzo ha caricato i suoi. "Arriviamo bene a questa trasferta, a parte qualche acciacco delle ultime ore stiamo bene. Vogliamo ripartire perché nelle ultime uscite quanto raccolto è stato poco. La partita con il Siena è stata tosta ma i ragazzi hanno reagito alla grande allo scotto emotivo della scorsa settimana".