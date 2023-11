Calcio Eccellenza Toscana. Cicali risponde a Doka. Tra Sinalunghese e Asta Taverne finisce pari

SINALUNGHESE

SINALUNGHESE (4-3-1-2): Marini; Canapini, Ferrante, Ibojo Celestini (16’ st Iasparrone); Bencini (37’ st Ajdini), Salvestroni, Bardelli; Viligiardi; Bucaletti, G. Cicali.

Panchina: Riccio, Corsetti, Ghini, Della Lena, Landi, Piccardi, Pinsuti. Allenatore: Pezzatini.

ASTA (4-3-1-2): Anselmi; Seri, Di Renzone, Grassini, Fineschi; Mazza L. (45’ st Curcio), Morasca, Ceccatelli; Mazza G. (33’ st Br Doka); Jrad, Doka Bjorn.

Panchina: S. Cicali, Cinelli, Gianni, Rivituso, Pugliese, Cappelli, Rosati. Allenatore Bartoli.

Arbitro Leonetti di Firenze (Ernano e Belli).

Reti: 3’ pt Bj Doka (A), 18’ st Cicali (S).

Note – Ammoniti Fineschi e Grassini.

SINALUNGA – Due cammini diversi: da una parte la Sinalunghese, reduce da 3 vittorie consecutive, prima del turno di riposo e del rinvio della decima giornata. Dall’altra l’Asta, alle prese con un periodo nero, fatto di cinque sconfitte una dietro l’altra. Morali diversi, un risultato che non fa torti: è finita 1-1 all’Angeletti, con una rete per tempo. A sbloccare il risultato sono gli arancioblu, con una rete firmata da Bjorn Doka che raggiunge quota 8, confermandosi capocannoniere del girone. Il classico gol dell’ex, il suo, dopo l’addio a Sinalunga maturato proprio la scorsa estate. L’Asta si mantiene in attacco dominando a centrocampo con un ottimo Morasca e con gli attacchi in velocità di Jrad e Gabriele Mazza. Alla mezz’ora i ragazzi di Bartoli sfiorano il raddoppio proprio con Morasca bravo a imbucare per Jrad: il numero 7 prova spostare le palla e calciare ma si fa murare da Marini. La Sinalunghese si fa vedere in avanti solo con il tiro di Cicali che colpisce l’esterno della rete e la botta dell’ottimo Bencini alla quale si oppone Di Renzone. Il pareggio dei ragazzi di Pezzatini, che hanno alzato il ritmo, arriva al 18’ della ripresa: la punizione di Cicali si insacca sotto la traversa, forse complice una deviazione. La Sinalunghese ci crede e ci crede Bencini che chiama Anselmi al miracolo. Ma anche l’Asta ha la sua chance: bello il filtrante di Jrad per Bjorn Doka che, tutto solo, temporeggia un attimo di troppo permettendo a Bardelli di rientrare. Finisce così senza vinti né vincitori. La Sinalunghese mercoledì sarà impegnata sul campo del Pontassieve, mentre l’Asta ospiterà il Terranuova Traiana.