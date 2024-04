Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana, finito il campionato è già tempo di bilanci. Mister Chini: "Stagione positiva nonostante i problemi»

E’ un bicchiere tutto sommato mezzo pieno quello che vede Giacomo Chini (nella foto) dopo l’ultima partita della sua Colligiana in stagione: un 1-1 contro l’Asta del tutto indolore, visto che le possibilità dei biancorossi di accedere ai play off erano già completamente azzerate dopo la sconfitta della giornata precedente.

Nonostante le alte aspettative estive non siano state rispettate, l’allenatore ha comunque parole positive per il campionato dei suoi giocatori: "Per me il bilancio è positivo, anche se all’inizio dell’anno eravamo partiti con l’idea di disputare un campionato di vertice. Durante la stagione, però, diverse cose non sono andate come previsto: abbiamo avuto diversi problemi, qualche infortunio di troppo ed abbiamo perso alcuni elementi nel mercato di dicembre. Tutto sommato i ragazzi hanno fatto un buon girone di ritorno, sono cresciuti molto. Non ho niente da rimproverare loro, e anzi voglio ringraziare sia loro che il mio staff: ho un grande gruppo, e l’impegno non è mai mancato". Nonostante tutto, però, è inevitabile un po’ di delusione, soprattutto dopo il secondo posto dell’anno precedente. Chini individua un periodo specifico che ha portato la Colligiana a ritrovarsi, a fine campionato, in quinta posizione e a ben 18 punti dalla piazza d’onore: "Credo che il momento critico sia stato prima della sosta natalizia, quando abbiamo perso contro il Foiano: abbiamo perso qualche elemento nei momenti critici della stagione, trovandoci con gli uomini contati. Nonostante questo, posso solo applaudire i ragazzi: il quinto posto è comunque un risultato positivo, soprattutto davanti a squadre che si sono rinforzate molto nel girone di ritorno". Se il bilancio dell’anno appena concluso è tracciato, non ci sono per il momento informazioni sul futuro: "Adesso vogliamo goderci le vacanze, dopo vedremo cosa ci riserverà il futuro. Ad oggi non so cosa succederà il prossimo anno, voglio solo godermi questa fine d’anno alla Colligiana, poi ci sarà tempo per parlare con la società".

Marco Brunelli