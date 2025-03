Calcio Eccellenza Toscana. Doppio derby senese con ‘motivazioni’. Asta-Mazzola è uno scontro play-off. Sinalunghese-Colligiana: quasi testa-coda

Ultima partita in casa della fase regolare per l’Asta Taverne che oggi ospiterà al campo sportivo Massimo Bertoni il Valentino Mazzola per un derby senese molto importante. La sfida è infatti molto attesa perché si tratta di un derby tra due squadre di Siena e perché è uno scontro direttissimo per un posto ai play-off. A questa partita gli arancioblu arrivano da quinta forza del girone a quota 42 punti, il Mazzola è subito dietro a 41. Alla vigilia il mister Stefano Bartoli ha parlato del match. "Stiamo vivendo bene l’attesa perché mai avremmo pensato ad inizio anno di poter arrivare con una classifica così alla fine del campionato. Dobbiamo viverla serenamente perché non era neanche nelle più rosee aspettative e, ora che ci siamo, dobbiamo giocarcela fino in fondo". Dal punto di vista degli infortuni ancora non si è completamente svuotata l’infermeria arancioblù. "Abbiamo ancora Cefariello e Cappelli fuori, mentre dobbiamo valutare le condizioni di Ceccatelli. Per il resto stiamo bene e siamo pronti" ha detto Bartoli. La posta in palio è alta, per questo sarà fondamentale l’approccio alla partita. "Mi aspetto un approccio bello - ha spiegato il mister -. In settimana abbiamo respirato aria buona, con il giusto mix di spensieratezza e consapevolezza dell’importanza della gara". Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15, a dirigere la partita sarà Monti, coadiuvato da Cerofolini e Venturi. In casa Mazzola consueto silenzio stampa come da divere settimane e concentrazione altissima visto che vincendo il derby Iacoponi e compagni tornerebbero in zona playoff a 90 minuti dalla fine della regular season riscattando l’inaspettato ko contro la Lastrigiana di sette giorni fa.

Altro derby, stavolta provinciale, a Sinalunga dove le residue speranze di salvezza del team rossoblù si scontrano con la volontà della Colligiana di blindare il prezioso secondo posto in ottica playoff. I biancorossi cercheranno quindi di fare punti tenendo d’occhio la sfida tra Affrico e Rondinell, entrambe a -2 dalla Colligiana. La formazione di Testini è obbligata a vincere e ad attendere il risultato di Foiano-Antella e di un altro scontro diretto pesantissimo, ovvero quello tra Lanciotto Campi e Fortis Juventus.