Calcio eccellenza Toscana. Gabriele Mazza lancia lo sprint dell’Asta: "Ci giochiamo tutto in quattro partite,. Impegnati per ottenere la salvezza diretta»

Quattro partite per giocarsi la salvezza: il destino dell’Asta Taverne è legato ai prossimi 360 minuti. In palio punti pesanti che valgono l’Eccellenza. L’impresa è difficile, ma non impossibile. "Siamo attesi da quattro finali – ha commentato il centrocampista arancioblu Gabriele Mazza –, due scontri diretti e due gare con squadre sopra di noi in classifica, lo Scandicci e la Colligiana. Dovremo cercare di conquistare più punti possibile per uscire dai play out. L’ideale sarebbe ottenerne dodici, ma con il Pontassieve, domenica, e l’altra in casa con la Rondinella Marzocco dobbiamo assolutamente farcela, valgono doppio". Per l’Asta, neopromossa, il campionato è stato "complicato". "Soprattutto in partenza – ha affermato Mazza –, è stata una fase un po’ di stallo. Poi ci siamo ripresi, mentre nell’ultimo periodo i risultati sono stati altalenanti. Speriamo di concludere in bellezza, con la salvezza diretta".

"Abbiamo commesso qualche passo falso con le squadre di bassa classifica – ha aggiunto –, forse più abituate al campionato di Eccellenza. Noi tendiamo a giocare palla a terra, senza essere troppo aggressivi e questo ci ha danneggiato. Abbiamo pagato un po’ l’inesperienza". Mazza non è al momento a disposizione, sta spinge per tornare in campo. "Prima – afferma – la squalifica di tre giornate, poi, dopo essere rientrato con il Siena, un infortunio in allenamento. Un peccato, perché stavo facendo bene". Ocaiolo, insieme al cugino Lorenzo, ha rappresentato i colori arancioblu alla serata organizzata dalla Polisportiva Trieste con le Eccellenze senesi dello sport. "Un bella soddisfazione ricevere la targhetta, nella mia Contrada, insieme a tanti sportivi".

A.G.