Calcio Eccellenza Toscana. Gioia Asta. L’entusiasmo di Discepolo e del ds Baldoni

La palla è entrata ed è esplosa la festa: a firmare il gol della salvezza dell’Asta, Alessandro Discepolo. "Al triplice fischio l’emozione è stata indescrivibile – ha affermato –: avevamo centrato l’obiettivo che ci eravamo prefissati da inizio anno. Abbiamo avuto qualche difficoltà, abbiamo dovuto affrontare i play out, ma contro il Firenze Ovest siamo stati impeccabili, abbiamo centrato la prestazione perfetta, da squadra; abbiamo concesso pochissimo e siamo riusciti a trovare, in fondo, la rete della vittoria". Cinque le reti firmate da Discepolo, l’ultima di testa e non con il mancino. "E’ stato un caso – ha sorriso –. E’ arrivata al momento giusto. Sono soddisfatto: quando sono arrivato cinque gol erano il massimo che potessi immaginare, la stagione si è chiusa nel migliore dei modi". "Cosa ho pensato quando la palla è entrata – ha proseguito l’arancioblù –? Che ce l’avremmo fatta. Prima del gol ero un po’ timoroso, avevo paura di prenderlo. Invece in quel momento ho sentito che ci saremmo salvati. E ce l’abbiamo fatta". Complimenti, per Discepolo, sono arrivati da mister Bartoli e dal presidente Di Renzone. "Mi fa piacere – ha risposto –. Da quando sono arrivato ho cercato di dare tutto e penso di aver ricambiato la fiducia che mi hanno dato la proprietà e il mister. Se ho il ‘killer instinct’? Non esageriamo. Fino a cinque mesi fa avrebbero detto tutt’altro… Diciamo che da quando sono qua è girato quasi tutto per il verso giusto". Colmo di gioia anche il ds dell’Asta Piero Baldoni. "Il mister ha preparato bene la partita più importante – le sue parole – ed ero convinto che i ragazzi avrebbero fatto bene, anche se essendo stato il mio primo play out ho vissuto la settimana con ansia. Volevamo disputare un campionato importante e a dicembre sono arrivati elementi di spicco che hanno dato conforto alla squadra. Ringrazio tutti i ragazzi e lo staff. Questo risultato ci dà la spinta a proseguire. Una dedica? Per i miei nipotini Ettore ed Elia".

Angela Gorellini