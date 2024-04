Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana perde l’ultimo treno play-off. Troppi errori, il Terranuova Traiana esulta

TERRANUOVA

2

COLLIGIANA

1

TERRANUOVA (4-2-3-1): Fedele, Cappelli (42’ s.t. Senzamici), Petrioli (18’ s.t. Arnetoli), Mannella, Saitta, Cioce, Marini, Privitera, Sacconi, Massai, Taflaj (26’ s.t. Bega).

Panchina: Antonielli, Minatti, Desiderio, Mascia, Viganò, Neri. Allenatore Becattini.

COLLIGIANA (4-3-3): Chiarugi, Finetti, Paparusso, Mussi (32’ s.t. Nastri), De Vitis (28’ s.t. Polo), Manganelli, Cianciolo (32’ s.t. Gambassi), Cicali, Mugnai (36’ s.t. Corbinelli), Marabese, Donati.

Panchina: Petrucci, Barontini, Chaabti, Pecciarelli, Pierucci. Allenatore Chini.

Arbitro Colazzo di Casarano.

Reti: 7’ p.t. De Vitis (A), 25’ s.t. Mugnai (R), 27’ s.t. Cioce.

Note – Ammoniti Manganelli, Finetti. Espulso Donati. Angoli 9-4. Recupero 2’ p.t. e 4’ s.t.

TERRANUOVA – Si infrangono al Matteini le ultime speranze per la Colligiana di accedere ai play-off. La partita contro il Terranuova Traiana termina 2-1 per i locali, una gara in cui non sono mancate le polemiche.

I ragazzi di Chini commettono una disattenzione fatale a 7 minuti dal fischio d’inzio. I padroni di casa avanzano con Petrioli, che crossa colpendo De Vitis. Il difensore biancorosso indirizza però in porta spiazzando Chiarugi. Sul finire della prima frazione di gioco vibranti polemiche da parte dei senesi. In una ripartenza del Terranuova, Donati commette un fallo da dietro e l’arbitro non ci pensa due volte: rosso diretto e Colligiana in 10.

Nella ripresa ci prova Cianciolo con una diagonale, ma Fedele compie un miracolo respingendo con la gamba. Al 25’ del secondo tempo Mugnai firma il gol del pareggio su rigore, dopo un fallo di mano in area di Saitta. Dopo due minuti il Terranuova risponde con Cioce, mettendo di fatto il sigillo al match.