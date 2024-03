Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana si scuote e ritrova il sorriso. Calamassi mette la sua firma sulla vittoria

FORTIS JUVENTUS

0

COLLIGIANA

1

FORTIS JUVENTUS: Morandi, Baggiani (85’ Calzolai), Zoppi, Bettoni (53’ Paternò), Salvadori, Gurioli, Mearini, Noferi, Piazze, Costa (57’ Landini), Morozzi (85’ Parrini E.).

Panchina: Moretti, Macchinelli, Lo Bosco, Niccoli, Razzauti. Allenatore Magera.

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Paparusso, Pierucci, De Vitis, Manganelli, Donati (73’ Barontini), Cicali, Polo (90’ Cianciolo), Calamassi (55’ Marabese), Mussi.

Panchina: Petrucci, Chaabti, Corbinelli, El Jallali, Pecciarelli, Mugnai. Allenatore Chini.

Arbitro Carnevali di Prato (Vicari di Lucca e Puccini di Pontedera).

Rete: 47’ Calamassi.

BORGO SAN LORENZO – Successo esterno per la Colligiana, che espugna il Comunale ‘Romanelli’ di Borgo San Lorenzo. La squadra allenata da Giacomo Chini (ex della sfida, con i biancoverdi ha vinto la coppa di Eccellenza nel 2022) si è imposta di misura, grazie alla rete segnata da Calamassi all’inizio della ripresa.

Nel primo tempo il risultato rimane bloccato sullo 0-0 di partenza, e sono pochissimi gli spunti degni di nota. All’8’ Donati ci prova con un diagonale, ma il portiere dei mugellani alza il pallone sopra la traversa. Per i padroni di casa ci prova Noferi, ma la sua incursione viene fermata dalla difesa dei biancorossi.

In avvio di secondo tempo arriva la rete decisiva. E’ il 47’ quando Calamassi batte Morandi con un preciso sinistro dal limite dell’area. Il match-winner uscirà pochi minuti dopo per un problema fisico. Al 61’ il nuovo entrato Landini crossa per Noferi, che dal limite dell’area calcia sul fondo. All’82’ ci prova Polo con una conclusione dai 20 metri, che il portiere dei mugellani respinge. Poi più niente fino al triplice fischio.