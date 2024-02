Calcio Eccellenza Toscana. La Sinalunghese vuole punti e conferme con la Lastrigiana. Il Mazzola è determinato. Scontro diretto a Scandicci

È la vigilia del ritorno in campo per la Sinalunghese (nella foto Cicali), attesa domani alle 14,30 dalla Lastrigiana sul manto erboso del ‘Carlo Angeletti’ di Sinalunga. Il mese di gennaio che si è appena chiuso è stato piuttosto positivo per i rossoblà che hanno raccolto nove punti in sei giornate (inclusi i due turni infrasettimanali) cedendo solo al Mazzola nel finale di una gara comunque molto equilibrata. Un momento positivo che poi è stato confermato dalle belle prestazioni contro Foiano, Siena e Fortis Juventus. Nel Mugello sei giorni fa il rammarico per il pareggio a reti bianche è stato legato alle assenze davvero pesanti di due giocatori chiave per i rossoblu come la mezzala Viligiardi e l’attaccante Bucaletti. In vista del ritorno in campo di domani in casa contro la pericolante Lastrigiana mister Iuri Pezzatini spera di recuperare entrambi per avere così maggiori opzioni offensive e qualità negli ultimi metri. Arrivare al turno di riposo di domenica 18 febbraio con due successi contro Lastrigiana e Firenze Ovest darebbe sicuramente un slancio importante in vista del rush finale.

La Sinalunghese in classifica è a quota 32 a meno due dal Mazzola, che occupa al momento l’ultima piazza playoff. La formazione di mister Stefano Argilli domani è attesa da uno scontro diretto molto importante in casa dello Scandicci che a sua volta la precede di due punti. Vincere per Corsi e compagni sarebbe quindi a dir poco importante anche perché il mese di febbraio è ricco di scontri diretti ed impegni difficili per il Mazzola. Dopo la gara di Scandicci, domenica prossima a Cerchiaia arriverà la Rondinella Marzocco mentre gli ultimi due impegni di febbraio saranno al Manni di Colle Val d’Elsa contro i biancorossi (domenica 18) e infine la gara interna contro l’attuale seconda forza del girone, ovvero il Signa, il 25.