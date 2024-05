Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta e mister Bartoli avanti insieme: "Ha ripagato la fiducia della società prendendo la squadra a stagione in corso»

Proseguirà l’avventura di Stefano Bartoli sulla panchina dell’Asta Taverne. Il club arancioblù ha annunciato ieri la prosecuzione del rapporto con il mister che, nell’annata appena conclusa, ha condotto la squadra alla salvezza. "L’allenatore la scorsa stagione ha affrontato per la prima volta l’Eccellenza – si legge nella nota ufficiale dell’Asta – e ha ripagato in pieno la fiducia che la società gli aveva dato affidandogli la squadra a campionato in corso. Una volta ottenuta la tanto attesa salvezza per entrambe le parti la priorità è sempre stata quella di proseguire insieme, e così sarà". "Negli scorsi giorni – prosegue il comunicato –, mister Bartoli si è confrontato con il nuovo direttore sportivo, Aleandro Aiazzi, e dall’incontro è emersa una condivisione degli obiettivi e del metodo di lavoro in vista della prossima stagione. A Stefano Bartoli, la società augura buon lavoro". Il tecnico aveva già allenato l’Asta dalla stagione 2017/2018 alla stagione 2021/2022. Nell’annata della promozione in Eccellenza (2022/2023) il suo posto fu preso da Enrico Testini. L’estate scorsa la società decise di affidare la panchina a Marco Guidi per poi correggere il tiro a ottobre richiamando Bartoli ‘a casa’. Contro il Siena, al Berni di Badesse iniziò la rincorsa alla salvezza firmata dal tecnico, conclusasi lo scorso 4 maggio sul campo di Uopini con la sfida play out contro il Firenze Ovest. A decidere il match la rete di Discepolo, per la gioia dell’Asta e del mister che adesso può proseguire il lavoro iniziato. La conferma di Bartoli è arrivata a pochi giorni dalla nomina del nuovo direttore sportivo arancioblù, Aleandro Aiazzi, appunto, che ha ricevuto il testimone da Piero Baldoni, e dalla notizia della separazione tra la società e il direttore generale Francesco Stazzoni.