Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne fa visita alla Colligiana. Bartoli: "E’ indispensabile non perdere». Sinalunghese e Mazzola in scioltezza

Smaltita la delusione di non aver acquisito la salvezza diretta, l’Asta è pronta ad affrontare la Colligiana nell’ultimo impegno prima dei playout. "Oggi si decide buona parte del play-out - ha dichiarato mister Bartoli -. Per noi è indispensabile non perdere per acquisire il punto che ci manca per avere la miglior posizione possibile in vista del match decisivo". La sconfitta contro la Rondinella Marzocco non è stata semplice da digerire: "Abbiamo indubbiamente avuto qualche strascico in settimana perché avevamo visto la possibilità di salvarci direttamente ma la Rondinella alla fine lo ha meritato di più - ha ammesso Bartoli -. In quella partita sul 2-2 potevamo pensare al punto che ci avrebbe concesso la matematica certezza di affrontare il playout in casa ma abbiamo provato a vincerla, purtroppo non ci siamo riusciti. La squadra dal punto di vista fisico sta bene, c’è solo da recuperare un po’ mentalmente. Dobbiamo essere pronti per domani e poi giocarsi tutto alla partita successiva" ha concluso il mister. I biancorossi invece non hanno più la possibilità di accedere ai playoff ma proveranno a chiudere al meglio una stagione con troppi alti e bassi. Vale poco in termini di classifica anche la trasferta della Sinalunghese che ad Anghiari fa visitia alla Baldaccio Bruni. Nell’undici di Pezzatini, a secco di vittoria da gennaio ma matematicamente salvo dopo il pari contro il Signa di sette giorni fa, mancherà Bucaletti espulso pochi istanti prima del fischio finale quando si era appena seduta in panchina. Infine il Mazzola che contro la Fortis Juventus a Cerchiaia vuole chiudere bene dopo due ko di fila. "Vogliamo provare a vincere – ha detto Argilli – per concludere bene l’annata e regalarci una piccola soddisfazione. I bilanci li faremo dopo una gara che, vincendola, può comunque permetterci di chiudere sesti".

g.d.l.