Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne rivoluziona la dirigenza. Si separano le strade con il dg Stazzoni

L’Asta Taverne cambia ancora: dopo la separazione dal direttore sportivo Piero Baldoni, avvenuta appena qualche giorno fa, il club arancioblù saluta anche il direttore generale Francesco Stazzoni (nella foto). "La decisione – come spiega il club – è avvenuta in accordo tra le due parti al termine di una stagione che ha confermato la presenza dell’Asta nel campionato di Eccellenza. Proprio per il raggiungimento di questo obiettivo, Stazzoni è stato uno dei pilastri fondamentali dell’annata e a lui vanno i ringraziamenti del presidente, Lorenzo Di Renzone, e di tutta la società". "In qualità di direttore generale – si legge ancora nella nota ufficiale – ha avuto un ruolo importante anche per la crescita del settore giovanile e di tutta la struttura arancioblè: anche questo merita dei sentiti ringraziamenti. La società augura a Francesco Stazzoni il meglio per il futuro". E se al posto di Piero Baldoni è stato chiamato l’esperto diesse Aleandro Aiazzi, per quanto riguarda la panchina appare probabile la conferma del tecnico Stefano Bartoli. Un legame che dura nel tempo, quello tra il mister e l’Asta Taverne: nella stagione appena conclusa è stato richiamato, nel mese di ottobre, a sostituire l’esonerato Guidi, dopo aver già allenato la formazione arancioblu dalla stagione 2017/2018 fino alla 2021/2022. Alla fine è riuscito a condurla alla salvezza.