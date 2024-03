Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola a Castiglion Fiorentino. Argilli: "Sarà battaglia». La Sinalunghese rischia a Scandicci. Colligiana in casa

Il Mazzola oggi a Castiglion Fiorentino si gioca le residue speranze di accedere ai playoff sperando in qualche passo falso di chi al momento occupa la seconda posizione. "Mi aspetto una battaglia sportiva tra due buone squadre – ha detto alla vigilia il tecnico del Mazzola Stefano Argilli – che hanno ancora degli obbiettivi. Ci sono energie da spendere e spero che le mettere in campo, con una prestazione importante a livello di qualità. Il campo di Castiglion Fiorentino spero sia nelle migliori condizioni possibili, ma siamo stati spesso bravi a giocare sia sull’erba che su sintetico su cui siamo più abituati. Abbiamo una rosa ampia e non ci faremo sorprendere. Veniamo da una prestazione poco brillante contro l’Audax Rufina ma vogliamo fare bene contro un ottimo avversario". Vincere servirebbe a tenere accesa la speranza considerando anche che il Mazzola tornerà poi in campo solamente il 14 aprile in casa contro il Foiano. "Adesso dobbiamo stare fermi tre settimane perché dopo la pausa avremo il turno di riposo – ha concluso Argilli -. Sembra onestamente assurdo fare doppi turni infrasettimanale a novembre e a gennaio e ora stiamo fermi tre settimane per poi riprendere e giocare le ultime tre partite. Credo che ci sia qualcosa di sistemare, soprattutto nella distribuzione dei turni infrasettimanali. Occorre una riflessione comune per una organizzazione migliore".

Impegno in trasferta anche per la Sinalunghese che sempre priva di Viligiardi fa visita allo Scandicci, in piena lotta per aggiudicarsi il secondo posto. Al Bartolozzi del comune alle porte di Firenze Bardelli (nella foto) e compagni cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda e ripartire dopo un periodo di appannamento. La Colligiana invece attende la Lastrigiana, che è in piena bagarre playout. Spettatrice interessata della sfida del Manni l’Asta, che riposa.

g.d.l.