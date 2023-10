Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola, qualche errore e poca fortuna. La Rondinella colpisce nei minuti finali

RONDINELLA

3

MAZZOLA

2

RONDINELLA: Pecorai, Petri, Ricchi, Mazzolli, Bartolini F., Gorfini, Fantechi, Privitera, Cragno (63’ Pecchioli), Antongiovanni (71’ Caparrini), Rosi (87’ Ribeiro).

Panchina: Bertini, Falciani, Marangon, Cecchi, Gjini, Sciatti. Allenatore Francini.

MAZZOLA: Cefariello, De Luca (80’ Nassi), Landozzi, Fabbrini, Bonechi, Silvestri (59’ Cavallini), Pierangioli (86’ Alessi), Cruciani, Bartolini D. (59’ Hoxhaj), Baroni (71’ Majuri), Corsi.

Panchina: Florindi, De Iorio, Tozzi, Begnardi. Allenatore Argilli.

Arbitro Baldasseroni di Pistoia (Rocchi – Scellato).

Reti: 31’ Cragno, 38’ Corsi, 49’ Rosi, 55’ (rig.) Cruciani, 80’ Pecchioli.

Note – Ammoniti: Gorfini, Mazzolli. Recuperi: 1’ e 5’. Espulsi: Cavallini e Privitera al 70’.

FIRENZE – Il Mazzola torna da Firenze con un ko in casa della Rondinella. Al 33’ i locali passano: la retroguardia del Mazzola sbaglia il tempo dell’uscita permettendo a Cragno di realizzare l’1-0. Il Mazzola pareggia con un diagonale di Corsi, 1-1. Nella ripresa i fiorentini tornano avanti: un cross di Mazzolli trova Rosi tutto solo a centro area, 2-1. La reazione ospite è veemente e, dagli sviluppi di un angolo, il tiro di Pierangioli viene deviato con un braccio da un avversario: calcio di rigore che Cruciani realizza per il 2-2. La partita si fa ancora più accesa, ne fanno le spese Cavallini e Privitera, che vengono spediti anzitempo sotto la doccia dopo una rissa. Il Mazzola si divora il gol del vantaggio con Corsi, fermato a tu per tu dall’uscita disperata di Pecorai, ma soprattutto con Pierangioli che, nel doppio tentativo solitario, prima spara addosso al portiere e poi colpisce il palo. La beffa è dietro l’angolo e, all’80’, un altro errore della difesa consente a Pecchioli di anticipare Bonechi e depositare in porta il 3-2. Nel finale i ragazzi di Argilli cercano di impattare il match con numerosi cross in area avversaria, senza rendersi pericolosi.