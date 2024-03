Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola senza play-off. Stagione inferiore alle attese. L’autocritica di Baroni: "Abbiamo peccato in maturità»

La stagione sta volgendo al termine e per il Mazzola il bicchiere "è mezzo vuoto". Lo è, almeno, per l’attaccante Diego Baroni (nella foto), classe 2003, in biancoceleste da tre campionati. "Le ultime partite ci hanno lasciato l’amaro in bocca – ha affermato –, perché di fatto i play off sono sfumati e noi ci credevamo tanto e avevamo il potenziale per centrarli. La sconfitta con la Castiglionese ha spento la speranza, considerando anche che al rientro dalla sosta dovremo osservare il turno di riposo. Con tre partite soltanto alla fine, è complicato". Al momento quinta, la squadra di Argilli, è infatti a -13 dalle attuali seconde, lo Scandicci (che deve ancora riposare) e il Terranuova Traiana: con 10 o più punti di distacco, per il meccanismo della forbice, niente post season. Contro Nuova Foiano, Siena e Fortis Juventus, i biancocelesti venderanno comunque cara la pelle. "Come ci ha detto il mister dovremo impegnarci per non buttare via quanto di buono fatto sia quest’anno che l’anno scorso – ha spiegato Baroni –: dovremo continuare a giocare come sappiamo, a divertirci e a vincere, che fa sempre bene".

"Cosa ci è mancato per coronare la stagione – ha proseguito l’attaccante –? Probabilmente abbiamo peccato in maturità, a livello di squadra, nelle sfide decisive, vedi quella con il Signa che ci avrebbe permesso di accorciare. Abbiamo perso per strada punti pesanti. Rispetto alla passata stagione siamo cresciuti sotto questo aspetto, ma dobbiamo migliorare ancora". Quelle davanti, poi, sono andate fortissimo. "Sì – assolutamente – ha chiuso il biancoceleste –. Il campionato in generale, quest’anno, è stato molto competitivo. Al di là del Siena, che ne ha giocato uno a parte, nel girone abbiamo trovato squadre attrezzate, con giocatori di livello, anche di categoria superiore".

Angela Gorellini