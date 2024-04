Calcio Eccellenza Toscana Sinalunghese in casa con la Rondinella. Colligiana in trasferta, riposa il Mazzola. L’Asta Taverne si gioca moltissimo contro il Pontassieve. L’allenatore Bartoli: "Quattro finali e nessuna paura»

Sfide importanti oggi attendono le senesi di Eccellenza tutte a caccia dei rispettivi obbiettivi. Quella che si gioca di più è sicuramente l’Asta che attende a Uopini il Pontassieve per una partita che mette in palio tre punti pesantissimi. Dopo un lungo stop, per il turno di riposo e per la pausa del campionato, gli arancioblu sono pronta a tornare in campo. "Il periodo di stop è stato veramente lungo, abbiamo provato a sopperire con un’amichevole - ha detto mister Bartoli alla vigilia dell’impegno -. Abbiamo ritrovato tutti i componenti della squadra e oggi mancherà solo Di Renzone, per la squalifica". Nella partita di andata il Pontassieve è riuscito per 1-0. "Ci ricordiamo bene quella partita, abbiamo perso meritatamente e quello per noi è un campanello di allarme per alzare la soglia dell’attenzione. Come si dice in questi casi, noi adesso abbiamo da giocare quattro finali e non dobbiamo avere paura di nessuno, ci servono punti per raggiungere l’obiettivo. Gestire la pressione non è facile, l’ultima settimana è stata un po’ più nervosa perché giustamente i ragazzi capiscono il momento". Sempre alle 15, al ‘Carlo Angeletti’ la Sinalunghese attende la Rondinella, che in classifica ha un punto in meno di Ibojo (nella foto) e compagni. Vincere questo scontro diretto significherebbe chiudere il discorso salvezza a tre giornate dalla fine e ripartire dopo due mesi difficilissimi. La lunga sosta in questo senso potrebbe aver aiutato il tecnico Pezzatini di riavere a disposizione Viligiardi. La Colligiana, decisamente più tranquilla, è invece di scena in casa di un Firenze Ovest a caccia di punti per superare l’Audax Rufina e salire al terz’ultimo posto. Osserva il turno di riposo invece il Mazzola di mister Argilli che tornerà in campo in casa contro la Nuova Foiano domenica prossima.