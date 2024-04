Calcio Eccellenza. Tris Montespertoli. Al 14’ tutti fermi in ricordo di Mattia

castelfiorentino

CASTELFIORENTINO UNITED: Neri, Ballerini, Sebastiano, Castaldi (52’ Viti), Canali (22’ Maltinti, 75’ Baragli), Mancini, Locci (22’ Fé), Ercoli, Borri (80’ Fall), Pieracci, Casanova. All. Scardigli.

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Calonaci (46’ Conti), Pecci (77’ Focardi Olmi), Mosti Falconi (63’ Leoncini), Anichini, Cioni (52’ Marchi), Maltomini, Cremonini (82’ Chini). All. Sarti.

Arbitro: Grigoriadis di Siena.

Reti: 8’ e 81’ Anichini, 11’ Mosti Falconi.

CASTELFIORENTINO – A quasi 3 mesi dall’ultima volta il Montespertoli torna al successo e lo fa espugnando 3-0 il Neri di Castelfiorentino. Una partita particolare, la prima in casa per i gialloblù valdelsani senza Mattia Giani. Oltre che prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio anche al 14’ (minuto fatale due settimane fa a Campi Bisenzio), in cui entrambe le squadre si sono fermate per ricordare lo sfortunato giocatore. La cronaca. Anichini apre le marcature per gli ospiti con un destro al volo, mentre Mosti Falcone raddoppia con un tiro a giro all’incrocio dei pali. Dopo due traverse locali di Biotti e Pieracci, nel finale è ancora Anichini a calare il tris con un rasoterra.