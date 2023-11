Calcio Eccellenza. Turno infrasettimanale. Oggi si torna in campo. Signa ospita il Siena

Oggi, il campionato di Eccellenza richiama in campo solo le squadre del girone B per il 2° turno infrasettimanale con partite relative alla 12ª giornata. Riposa Castiglionese. Queste le gare in programma alle 14,30.

Scandicci-Firenze Ovest (arbitro Solito di Piombino). Al "Bartolozzi" lo Scandicci di Ventrice mira nuovamente a fare il bis contro un’Ovest gasato per aver ottenuto la prima vittoria stagionale. Nella squadra di casa mancherà ancora La Rosa infortunato, mentre i rossoblù di Bartalucci che hanno recuperato Vanni si presentano al completo.

Signa 1914-Siena (arbitro Martini di Arezzo). Galvanizzato per le due vittorie esterne di fila sulla Castiglionese e Foiano, il Signa di Scardigli si appresta a confrontarsi con la capolista Siena puntando nuovamente ai tre punti. Contro la squadra di Magrini i canarini non avranno Sdaigui squalificato mentre Tempesti è in forte dubbio come pure Diegoli uscito malconcio dal campo di Foiano. L’ex portiere di turno Crisanto è pronto a blindare la porta gialloblù.

Rondinella-Lastrigiana (arbitro Mazzi di Prato). Al "Bozzi" il derby si preannuncia interessante fra due squadre rimaneggiate. Padroni di casa senza Privitera e Ciardini, ospiti privi di Sarti, Guasti, Piccione e Crini.

Pontassieve-Sinalunghese (arbitro Giannini di Pontedera). Sarà un esame importante per l’allenatore Brachi che incassa la fiducia a tempo. Contro i senesi il Pontassieve mira alla prima vittoria stagionale. Assente Gabbrielli.

Colligiana-Fortis Juventus (arbitro Lorenzi di Pistoia). Al "Manni" la Fortis di Magera dovrà usare la massima prudenza per raccogliere un risultato positivo. Assenti Calzolai e Salvadori, Marucelli in dubbio.

Audax Rufina-Valentino Mazzola (arbitro Pandini di Bolzano). Con il recupero di Bachi la Rufina di Diotaiuti si presenta al completo.

Giovanni Puleri