Calcio Eccellenza: ultima giornata. Brivido Città di Castello

PERUGIA – Ultimi 90 minuti di Eccellenza. Resta da definire solo la griglia playout. Già ufficializzati gli altri verdetti: Acf Foligno (sfida il Pierantonio) promosso in serie D, Nestor retrocessa in Promozione e Terni Fc ai playoff nazionali.

Angelana-Terni Fc: partita di allenamento per la formazione di Borrello in vista dei playoff nazionali che prenderanno il via domenica 26 maggio contro la vincente in Sardegna.

Bmg-Olympia Thyrus: ternani chiamati a centrare il quintultimo posto, il migliore in chiave playout. Per farlo devono scavalcare il Città di Castello appaiato a quota 32.

Branca-Pontevalleceppi: basta un punto ai padroni di casa per la matematica salvezza.

Città di Castello-Castiglione del Lago: uscire dai playout pare una chimera per i tifernati chiamati però a difendere il quintultimo posto.

Narnese-Tavernelle: largo ai giovani con entrambe le squadre salve.

Nestor-Lama: lamarini costretti a vincere sperando in un passo falso dello Spoleto per scavalcarlo al terzultimo posto.

Spoleto-Ellera: per i biancorossi di casa l’imperativo è difendere il terzultimo posto.