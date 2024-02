Calcio Eccellenza. Vai Sinalunghese. C’è il Terranuova. La carica di Grotti

Dopo il turno di riposo di domenica scorsa la Sinalunghese è pronta a tornare in campo per la sfida interna contro il Terranuova Traiana oggi alle 14,30 allo stadio ‘Carlo Angeletti’ di Sinalunga. Per la formazione di Pezzatini, arrivata alla pausa con il morale non particolarmente alto per via degli ultimi risultati (ko interno con la Lastrigiana e pareggio in casa del Firenze Ovest) l’occasione per provare ad accorciare sulla zona playoff, al momento lontana cinque punti ed occupata dal Mazzola, che però deve ancora riposare. Le otto partite che attendono Marini e compagni saranno quindi decisive per provare a centrare l’accesso alla post season. "L’avversario di oggi – dice il vice presidente del club rossoblu Massimo Grotti - è molto quotato e vorrà vincere per salire al secondo posto in classifica. Dal lato sinalunghese dovrebbero tornare a disposizione del mister due giocatori fondamentali come Bucaletti e Ferrante reduci da un mese di assenza per infortunio. Veniamo da un periodo poco brillante – ammette Grotti - fortemente condizionato dagli infortuni ma siamo in recupero e spero in una bella prestazione che porti punti per consolidarsi nella parte alta della classifica. Il calendario ci riserva nelle prossime domeniche scontri impegnativi e sarebbe importate già con il Terranuova Traiana fare punti e accorciare la classifica". C’è quindi ottimismo in vista del rush finale. "I ragazzi di Pezzatini hanno a volte accusato dei cali dovuti alla gioventù della rosa e agli infortuni ma siamo certi che hanno la capacità di poter vincere con tutti quando sono al completo. Per questa partita confido sulla voglia di un riscatto dei ragazzi e sulla grinta necessaria perché l’avversario già alla partita di andata dimostrò di essere battibile, se però riusciremo a mettere la gara sui giusti binari".