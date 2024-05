Calcio Eccellenza. Varaldi saluta tutti. Non allenerà più la “sua“ Base Seveso

Marco Varaldi non è più l’allenatore della Base 96. Dopo una promozione in Eccellenza e la salvezza con un paio di mesi d’anticipo, il 41enne milanese lascia Seveso per una nuova avventura nella stessa categoria. Ieri è stato presentato alla stampa al Saronno (dove prende il posto di Tricarico diretto alla Solbiatese), decisione che aveva anticipato lunedì sera con un lungo post su Instagram in cui ringraziava la società sevesina per quanto fatto ("Abbiamo raggiunto insieme due grandi obiettivi esprimendo un calcio gioioso guardando sempre più alla parte alta della classifica che a quella bassa") annunciando l’addio. Chi al suo posto? La società sta sondando il mercato degli allenatori e l’ultimo nome circolato è quello di Gionata Britanni.

Ro.San.