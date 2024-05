Calcio Eccellenza. Verso la finale playout. Meda a metà dell’opera

Manca l’ultimo step per una clamorosa salvezza al Meda che nella gara di andata del turno secco dei playout di Eccellenza ha sbancato 3-1 il campo dell’Accademia Pavese. Che per ribaltare la situazione domenica dovrà venire in Brianza e vincere con uno scarto di tre reti. Ad esempio, lo 0-2 non basta in virtù del miglior piazzamento in campionato dei bianconeri. In generale il commento di mister Giovanni Cairoli è improntato sulla calma: "Abbiamo fatto semplicemente il 50%, nulla di più e nulla di meno rispetto a quanto bisognava fare. Bisogna stare concentrati ancora 90 minuti e ripetere la stessa gara, anzi se possibile ancora migliore anche a Meda domenica pomeriggio. L’ho ripetuto ai ragazzi allo sfinimento: non abbiamo ancora fatto nulla". Il match di ritorno al “Mino Favini“ si gioca alle 16. Lo stesso orario di Magenta-Ardor Lazzate, valida per il secondo turno dei playoff sempre del girone A di Eccellenza.

Ro.San.