Calcio Eccellenza. Zenith, arriva lo Sporting Cecina. Settesoldi: "Serve la gara perfetta»

Due partite per invertire la rotta. Due partite per puntare alla migliore posizione possibile nella griglia play off, ormai matematicamente già raggiunta nel girone A di Eccellenza. Oggi pomeriggio alle 15 la Zenith Prato ospiterà al "Chiavacci" lo Sporting Cecina, squadra che attualmente si trova a metà del tabellone con 40 punti, ma che ha ancora una piccolissima speranza di raggiungere la zona play off ottenendo due vittorie nelle ultime due partite della regular season. "Dovremo provare ad invertire la rotta dopo le due sconfitte incassate nelle ultime giornate. L’obiettivo a questo punto è trovare il miglior piazzamento possibile in zona play off ed iniziare anche a prepararci mentalmente alle sfide della post season – commenta Simone Settesoldi, allenatore della prima squadra bluamaranto -.. Sarà una partita vera, perché Lo Sporting Cecina ha ancora una minima speranza di poter fare i play off con due risultati positivi nelle ultime giornate e con una serie di congiunture favorevoli. Ci troveremo di fronte una buona squadra, che gioca un buon calcio e spinge tanto sulle fasce. Hanno avuto un momento di flessione nella parte centrale della stagione, anche dovuto alle fatiche di coppa Italia, ma la rosa era costruita per poter puntare ai play off. Servirà la miglior Zenith Prato per cercare di portare a casa l’intera posta in palio". Qualche problemino di organico, però, la formazione pratese dovrà considerarlo visto che per vari problemi fisici non sono al top (e quindi non sono sicuri di poter scendere in campo) i vari Kouassi, Mariani e Buscema. Sicuro assente Bucciantini, che si è rotto il legamento crociato e ha già concluso la stagione. Forti dubbi anche sull’impiego di Castiello. Insomma non la formazione tipo, per questa sfida che potrebbe regalare il podio, in caso di vittoria, alla Zenith Prato.

L. M.