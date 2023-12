Calcio Entra nel vivo la finestra di mercato invernale. Il Mulazzo si assicura Maccione. Nel mirino c’è anche D’Angelo

Un guizzo all’ultimo tuffo, prima di vederselo sfilare, il Mulazzo dopo aver scritturato il giovane talentino Lorenzo Bortolasi, torna in primo piano sul mercato. La società di via Tinello ieri mattina ha scritturato il centrocampista Marco Maccione, classe 92, ultimo domicilio calcistico conosciuto Follo Fc, club di Prima Categoria Ligure. L’affare è stato definito con un blitz fulmineo messo in atto dall’allenatore Stefano Strata, che appena fiutata la possibilità di avvalersi delle prestazioni del calciatore ha percorso strade per entrare sulle stesse lunghezze d’onda di Maccione che ha firmato il cartellino che lo legherà fino a fine giugno ai rossoblù.

Il Mulazzo dopo aver lasciato liberi di scegliersi una nuova destinazione, dai fratelli Alessandro ed Emanuele Castellotti (ValliZeri) a Pinzuti (Filattierese), nelle prossime ore dovrebbe poter contare sull’apporto del giovane D’Angelo che nella Pontremolese di Bracaloni sta trovando poco spazio.

"Stiamo fortificando una intelaiatura – precisa Strata – nel cosiddetto mercato di riparazione, perché quella allestita in estate si è contraddistinta per il basso profilo tenuto in questi mesi. Operazioni che rientrano nella logica di un progetto-programma che prevede il raggiungimento di una tranquilla salvezza".

Prende corpo il mercato del Monzone. Dopo l’infortunio capitato a Gabriele Moisè, la società si è assicurata le prestazioni di Davide Gasparotti, altro nome in grado di infiammare i tifosi granata è quello di Augusto Secchiari. Davvero abile la strategia applicata dall’uomo-mercato Damiani che ha spiazzato un nutrito numero di concorrenti. Chi lo conosce bene è pronto a scommettere che sia l’attaccante giusto: un ragazzo dalle qualità tecniche ed umane che sembra inserirsi alla perfezione nell’ ambiente della squadra.

Enrico Dedè Baldini