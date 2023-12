Calcio. Esame superato, arrivano 19 nuovi arbitri

In un momento certamente poco felice per i turbolenti rapporti arbitri-calciatori, non tanto per i primi, quanto per l’atteggiamento dei secondi, la sezione dell’Associazione Italiana Arbitri di Ravenna ha festeggiato il superamento dell’esame da parte di 19 nuovi associati che, dunque, entreranno a far parte del gruppo arbitrale ravennate. "Durante il loro percorso formativo – spiega il presidente della sezione Aia ravennate, Alessandro Beltrami – culminato nell’esame finale, i neo immessi nei quadri operativi hanno dimostrato competenza tecnica, passione e dedizione. Questo è stato il maggior punto di soddisfazione: ho grande fiducia nei nuovi direttori di gara, e riconosco loro un grande impegno e la volontà di intraprendere questo nuovo percorso".

Va detto che la sezione ha lavorato ottimamente sul territorio, anche in buona parte delle scuole – o almeno quelle che hanno consentito l’accesso agli arbitri – e questo ha consentito ai rappresentanti della sezione bizantina di mostrare a giovani e giovanissimi il ruolo dell’arbitro a tutto tondo. Gli esami conclusivi del corso arbitri si sono tenuti giusto qualche giorno fa, mentre le lezioni erano iniziate lo scorso ottobre e sono state tenute dagli arbitri Erik Iemmi, Lorenzo Montefiori, Simona Cavallari e Katia Spani, con la partecipazione straordinari di Michael Fabbri, fischietto della Can, Filippo Valeriani, assistente Can e Michele Conti, responsabile Con Bs e istruttore Fifa. Gli esami sono stati presieduti dal componente del Comitato Regionale Arbitri dell’Emilia Romagna, Natale Mazzone, con la partecipazione della commissione composta dal presidente della sezione Alessandro Beltrami e dagli associati Michele Conti, Katia Spani, Lorenzo Montefiori, Simona Cavallari e Erik Iemmi. Questo appuntamento non solo ha segnato la fine di un’intensa preparazione ma anche l’inizio di una nuova fase per i giovani arbitri che si sono distinti durante il corso. Ecco i nuovi 19 nuovi associati della sezione ravennate dell’Aia: Giulia Alberani, Davide Andreghetti, Alessandro Aversa, Thomas Bazzarri, Edoardo Campoli, Lorenzo Contarini, Francesco De Virgilis, Amir El Sayade, Matteo Emiliani, Victor Fioravanti, Matteo Galli, Tommaso Gambi, Francesco Grassetto, Matteo Masotti, Cristian Randi, Antonio Pio Romano, Matilde Rossetto, Francesco Ruggero e Martina Spanó.

Ugo Bentivogli