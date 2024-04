Calcio femminile

Manca davvero poco all’Arezzo femminile per raggiungere un’altra salvezza nel campionato di serie B. Domenica pomeriggio nella capitale le amaranto hanno ottenuto un punto prezioso nello scontro diretto contro la Res Roma: dopo il vantaggio fulmineo di Carcassi, la squadra di Leoni aveva subìto rimonta e sorpasso delle padroni di casa rimanendo pure in inferiorità numerica per l’espulsione di Imprezzabile, ma un gran gol di testa, il primo tra le "grandi", della giovane Rossi, aggregata dalla Primavera, permetteva di evitare la sconfitta. Un 2-2 da accogliere positivamente perché allunga a otto il distacco dalla terzultima in classifica, quel Pavia prossimo avversario dell’Acf al Comunale domani alle ore 15 nel turno infrasettimanale del 1° maggio. L’occasione, insomma, è ghiotta: in caso di vittoria, a tre turni dalla fine del campionato, le amaranto sarebbero aritmeticamente salve. "Dobbiamo recuperare energie per portare a casa questi tre punti che significherebbero salvezza", ha detto l’allenatrice Leoni, già proiettata alla sfida verità di domani.