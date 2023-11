CALCIO FEMMINILE. Arezzo a Verona senza Paganini. Il rosso costa lo stop all’amaranto

Il pari maturato al termine dei 90’ di gioco al Comunale contro il San Marino hanno permesso di interrompere la serie negativa in casa Arezzo. Le amaranto del tecnico Mike Eracleous hanno infatti cancellato le quattro sconfitte di fila, risalnedo quindi la classifica e toccando quota quattro punti. Troppo pochi per poter stare tranquille. Eccco allora che domenica in casa dell’Hellas Verona servirà un’altra prova di orgoglio contro una formazione che staziona a ridosso delle posizioni nobili della classifica. All’appello mancherà sicuramente Paganini, espulsa nei minuti finali dell’ultimo incontro casalingo.