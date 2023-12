Calcio femminile. Eracleous chiude l’anno con un test in famiglia

È terminata con una partitella in famiglia contro la Primavera l’ultima settimana di lavoro del 2023 dell’Arezzo femminile. Le ragazze amaranto si ritroveranno dopo Capodanno per riprendere la preparazione in vista della ripresa del torneo di serie B, in programma domenica 7 gennaio, quando è in calendario la trasferta di Pavia. Le lombarde occupano una posizione sopra l’Arezzo in classifica con un punto di vantaggio. L’obiettivo per Razzolini e compagne è quello di allungare la striscia positiva e operare il sorpasso. La squadra di Ercleous ha conquistato 7 punti nelle ultime tre partite allontanandosi dalla zona calda e risollevandosi dopo una prima parte di stagione complicata. Prima di Natale l’organico è stato puntellato con tre nuovi innesti e cinque partenze.