Calcio femminile. Il Csl Psc ferma la capolista Lebowski

Il Coiano Santa Lucia Prato Social Club ferma la capolista Centro Storico Lebowski nel campionato d’Eccellenza femminile. Il match giocato a La Trave di Firenze vede le biancazzurre impattare 1-1, imponendo il primo pareggio stagionale alla prima della classe che finora aveva ottenuto sette vittorie di fila. Un pari che a sua volta consente al Csl Psc di mantenere l’imbattibilità, anche se le pratesi scendono al terzo posto subendo il sorpasso del Pietrasanta. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, le due squadre si scatenano nella ripresa. Ad andare in vantaggio è il Coiano Santa Lucia Prato Social Club con un calcio di rigore per fallo di mano in area: a trasformarlo è Franchi. Le locali si lanciano così all’attacco alla ricerca del pari, che dopo una traversa di Orlandi, arriva a sette minuti dallo scadere direttamente da calcio di punizione. A insaccare la sfera in rete è Erriquez. In classifica il Centro Storico Lebowski comanda a quota 22 punti, tre in più rispetto al Pietrasanta e quattro di vantaggio sul Coiano Santa Lucia Prato Social Club. Molto staccato il Sansovino quarto che ha 13 punti.