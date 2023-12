Calcio femminile. Il San Miniato U15 vince e convince contro il Lebowski

Un gran bel successo, quello conquistato dalle ragazze dell’Under 15 del San Miniato, guidate da mister Pepi, contro il Centro storico Lebowski di Firenze. Le neroverdi hanno vinto in rimonta, dopo lo svantaggio iniziale firmato da Taccetti, grazie alle due marcature confezionate da Boumarouane e Franchetti e hanno così legittimato una quinta posizione in classifica sempre più salda. Le avversarie grigionere si sono dimostrate una squadra in netta crescita, ma le senesi sono apparse un passo avanti, e domenica dopo domenica, danno sfoggio delle loro qualità. Il prossimo appuntamento è per sabato: le ragazze di Pepi prenderanno parte a un torneo a Pontedera, poi anche per loro inizieranno le vacanze per le festività natalizie. Dalle Under 12 neroverdi, impegnate con la Colligiana nello scorso fine settimana, sono arrivati ottimi segnali di crescita.