Calcio Femminile. Il San Miniato Under 15 si fa onore sul campo della Rinascita Doccia

E’ stato un fine settimana denso di emozioni, quello appena trascorso, per il San Miniato femminile. Non solo per il segno rosso sul viso con cui le ragazze sono scese in campo (contro la violenza sulle donne), ma anche per quello che ha raccontato il rettangolo verde. Nella mattina del sabato le giovani Under 12 hanno disputato una partita gagliarda contro i maschietti pari età dell’Asta facendo vedere progressi importanti: da evidenziare la doppietta realizzata da Caterina Bensi. Nel pomeriggio, invece, le Under 15 – reduci dalla bella vittoria sul Grosseto, firmata da Boumarouane, Franchin, Falsetti e Lucera – si sono recate a Sesto Fiorentino per la partita contro il Rinascita Doccia capolista e si sono rese protagoniste di un match davvero denso di emozioni. La sfida si è chiusa sul risultato di 3-2 a favore delle padrone di casa, ma le reti di Franchetti e di Falsetti e i due legni colpiti dalle senesi hanno veramente complicato la vita alle attrezzate fiorentine. Le neroverdi saranno comunque pronte a riscattarsi già da domenica, quando saranno impegnate nel derby casalingo con il Poggibonsi.