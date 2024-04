Calcio femminile. Le ragazze Under 15 segnano otto gol alla Galcianese

Un periodo da incorniciare per le atlete del Poggibonsi Women. Le ragazze della Under 15 escono vittoriose, con il largo punteggio di 8-2, nella gara allo stadio Stefano Lotti di fronte alla Galcianese. Un incontro dominato dall’inizio alla fine da parte della squadra. La vera impresa però l’ha firmata la compagine Under 17 del Poggibonsi Women, protagonista per il verdetto di parità, 1-1 il finale, ottenuto al Centro sportivo di Monteboro con l’Empoli, una vera big del campionato. Ingredienti, un po’ di fortuna, molta pazienza e soprattutto tanto cuore per riuscire a portare via un punto che, moralmente, ha il sapore di una vittoria se consideriamo il gran valore delle rivali di turno. L’intero collettivo si è reso protagonista di un match con i fiocchi. Nel ruolo di trascinatrice, per il Poggibonsi Women, Alessandra Nappa: per lei una prestazione da dieci in pagella all’interno del percorso di crescita del team.