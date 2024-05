CALCIO FEMMINILE. Lesmo esulta. La testa di Ferraro vale la finale

Continua la straordinaria stagione delle ragazze del Lesmo che domenica si sono aggiudicate la finale regionale della Coppa Italia Eccellenza. Un trofeo che dà diritto ad accedere alla fase nazionale dove le brianzole se la vedranno già domenica in trasferta con il Genova e il 2 giugno in casa con la Femminile Juventus Torino. Insomma, un’altra storia che può essere scritta dal gruppo allenato da Andrea Ruggeri che nell’atto finale di Villa d’Almè ha sconfitto di misura la Doverese 1-0 grazie al colpo di testa in pieno recupero di Olga Ferraro brava a sfruttare il traversone di Valentina Seveso. In precedenza il Lesmo aveva colpito due legni sempre con Possenti.

Ro.San.