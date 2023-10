Calcio femminile. San Miniato pronto a ricominciare. Nannini lo sponsor

Il settore femminile del San Miniato è pronto a ripartire: in piazza del Campo, nei locali dello storico marchio Nannini è stato sancito ufficialmente il rapporto di sponsorizzazione tra il gruppo dolciario e la società e in particolare il settore giovanile femminile. Alla presenza di Michele Mazzeo (do di Farò Alto Holding del gruppo Nannini), Claudio Gasperini Signorini e Alberto Talluri rispettivamente presidente e responsabile del settore calcio femminile del San Miniato si sono riunite atlete e genitori in un convivio che suggella una collaborazione mirata al futuro. L’intento è quello di consolidare i gruppi delle squadre Under 15 e Under 12 e lavorare in modo che tutta la realtà possa crescere sia numericamente che qualitativamente, con lo sguardo rivolto non solo al territorio comunale, ma anche a quello limitrofo. Sempre più ragazze e bambine si avvicinano al mondo del calcio e la missione è dare loro un’opportunità .