Calcio femminile serie B. Il Ravenna Women cerca la prima vittoria

Torna sul campo di casa, il Ravenna Women a distanza di appena sette giorni il "Soprani" ospita il Chievo Verona, ottava con 13 punti, frutto di un bottino sicuramente superiore lontano dal Veneto con 7 punti ottenuti in trasferta e 6 tra le mura amiche. Chievo che, comunque, ha ottenuto sin qui 3 vittorie in dieci gare ma anche appena 3 sconfitte ottenute con le big Ternana e Lazio ma anche col Genoa. Per il resto nessun altro ha costretto alla resa le veronesi che hanno in Picchi la loro bomber con 7 reti segnate sulle 18 totali della squadra. Di contro il Ravenna è sempre in cerca della prima vittoria: al momento attuale la salvezza non sarebbe neppure lontanissima, distante appena 5 lunghezze ma 1 punto in 10 partite non sembra un bottino che lascia troppe speranze. Il Ravenna dovrebbe anche risolvere il problema legato alle 15 giovani tra campo e panchina, visto che domenica scorsa oltre ad aver perso sul campo, si è vista comminare anche il 3-0 a tavolino per averne iscritte in lista solo 14. Programma Serie B femminile, 11ª giornata (ore 14,30): Arezzo-Res Roma, Cesena-Genoa, Cuneo-San Marino (ore 13), Lazio-Pavia (ore 11), Parma-Tavagnacco, Ravenna-Chievo, Ternana-Bologna, Verona-Brescia. Classifica: Lazio, Ternana 27; Cesena, Parma 25; Genoa 21; Verona 19; Brescia 14; Chievo 13; Pavia 12; Bologna, Res Roma 11; Arezzo 8; S. Marino, Cuneo 6; Tavagnacco 4; Ravenna 1.

u.b.