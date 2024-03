Calcio femminile serie B. Ravenna Women sull’orlo del baratro. Oggi match chiave con San Marino

Si riducono sempre più le possibilità del Ravenna Women di dar dignità al suo finale di stagione e, magari, provare una rimonta che sembra davvero difficilissima, per non dire impossibile, visto che la formazione bizantina non ha ancora vinto e deve rinunciare alla sua bomber De Matteis, infortunata. Le ravennati oggi (ore 14,30) ospitano al "Soprani" le cugine della San Marino Academy in una sfida di bassissima classifica. Infatti, finisse oggi il torneo di calcio femminile di serie B entrambe retrocederebbero in serie C. Ma se il Ravenna è a -13 dalla salvezza, per il San Marino la possibilità di mantenere la categoria è ad 1 solo punto, ovvero i 16 del Pavia contro i 15 delle Titane. All’andata, il Ravenna ottenne il suo primo punto stagionale, figlio di uno dei tre pari ottenuti dalle giallorosse in campionato, grazie alla rete di Barbarino. San Marino ha praticamente un identico rendimento in casa o in trasferta: 8 punti nella Repubblica, 7 lontano dal sintetico di Acquaviva. L’Academy, comunque, in trasferta arriva da cinque sconfitte consecutive e ha segnato appena 6 reti. Programma serie B femminile, 22ª giornata (ore 14,30): Arezzo-Verona, Bologna-Tavagnacco, Cesena-Res Roma, Genoa-Brescia, Chievo-Pavia, Lazio-Cuneo, Ravenna-S. Marino, Ternana-Parma. Classifica: Ternana, Lazio 56; Cesena 52; Parma 49; Chievo 36; Verona 35; Genoa 34; Brescia 30; Bologna 26; Arezzo 24; Cuneo 20; Res Roma 18; Pavia 16; S. Marino 15; Tavagnacco 12; Ravenna 3.

u.b.