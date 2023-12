CALCIO FEMMINILE. Spezia punta alla Coppa. Sfida decisiva a Firenze

Spezia Women impegnata in Coppa Italia oggi a Sesto Fiorentino contro la Rinascita Doccia. Caso curioso, sarà la stessa squadra che inaugurerà la prima partita del 2024 in campionato. La gara di oggi permetterà a Morbioni di ruotare tutte le ragazze, in attesa dei nuovi arrivi in settimana dopo le partenze delle quattro straniere, Lundman, Karaivanova, Berti e Gamache (che non rientravano più nei piani tecnici) oltre a Ciampi trasferita al Matera. Spezia Women che parte con i favori del pronostico, dopo aver battuto il Livorno 8-1 e il pari tra Doccia e Livorno: per la qualificazione basta un paregio. Convocate: Maarouf e Costantini (portieri); Barraza, Tumane, Lehmann, Monetini e Duce (difensori); Ciccarelli, Del Freo, Dezotti, Lombardo, Sudyk, Manea e Passalacqua (centrocampisti); Buono, Lovecchio e Vacchino (attaccanti). Staff: vice Benfari e Solinas, preparatore portieri Pitanti, i dirigenti Alberti, Savi e Pagano, fisioterapista Galletto. Il via alle 14,30 arbitra Papi di Prato.

