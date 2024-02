Calcio femminile. Spezia Women e Colli avanti a braccetto

L’obiettivo comune è lo sviluppo del movimento femminile nella provincia di La Spezia. Spezia Women e Asd Colli Ortonovo d’ora in avanti lavoreranno insieme su questo progetto, sulla base di un accordo di collaborazione sancito fra il settore giovanile dei Colli e la prima squadra dello Spezia Women. Quest’ultima società dal 2017 è il punto di riferimento del calcio femminile in provincia, disputando il campionato nazionale di Serie C. Ma il team di Armando Conte è ambizioso, il sogno è arrivare in serie B. Il progetto prevede che la Asd Colli Ortonovo si occupi di Scuola Calcio, Under 15-17, Spezia Women Juniores, prima squadra e calcio a cinque con un unico obiettivo di continuità. Il Colli Ortonovo continuerà anche ad implementare il settore giovanile, continuando il lavoro che in questi anni ha portato la società ad essere il punto di riferimento per le ragazze della provincia della Spezia con oltre 80 ragazze. Una società che da qualche anno investe nel femminile con impegno, unica realtà non professionistica a fare questo tipo di attività, puntando a diventare il riferimento di tante ragazze che vogliono iniziare a giocare o proseguire con un percorso certo. L’accordo è raggiunto fra Spezia Women, dirigenti e presidente del Colli Enrico Venturini: lo Spezia Women, assicurerà alle ragazze la possibilità di giocare a calcio anche dopo aver terminato il periodo dell’attività giovanile, andando a giocare in serie C come fuori quota.

E le idee non si fermano solo al calcio giocato ma la presenza nelle scuole e i contatti con le istituzioni saranno un importante veicolo per i progetti etici legati al calcio femminile. I responsabili area tecnica delle due società, Morbioni e Mamone hanno sancito il ’matrimonio sportivo’ e nei prossimi giorni spiegheranno nel dettaglio il progetto che prevede già da questa primavera i campi estivi per lo scouting delle ragazze che vorranno giocare a calcio.

M.Z.