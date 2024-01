Calcio femminile sul Titano. Arcangeli coordinatore delle Nazionali

La nascita della prima Nazionale femminile sammarinese imponeva anche la creazione di una struttura dirigenziale ad hoc. La Federcalcio del Titano ha, così, individuato in Gionata Arcangeli il profilo ideale per assumere il neonato ruolo di coordinatore delle Nazionali femminili. "È davvero tutto estremamente stimolante ed entusiasmante per me – dice Arcangeli – Stiamo conducendo un lavoro che deve dare continuità a un progetto importantissimo, che ci ha permesso di creare la Nazionale sperimentale Under 16, ma che non vuole fermarsi qui. Siamo molto concentrati sulla base della nostra piramide calcistica, cercando di dare prospettive incoraggianti e stimolanti alle bimbe che giocano a calcio oggi o che potrebbero farlo domani. Finora le piccole calciatrici hanno solo potuto sognare di approdare ad una Nazionale femminile".