Calcio, festa grande in casa rossoblù per la conquista del titolo interprovinciale allievi. La San Marco Avenza di Leone centra la 28ª vittoria in 29 gare contro il Massarosa La San Marco Avenza Under 17 festeggia la vittoria del campionato interprovinciale, garantendo la partecipazione alla rassegna regionale. Con 28 vittorie in 29 partite, la squadra ha dominato la stagione grazie a un gruppo di ragazzi di alto livello e a un ottimo staff tecnico.