CALCIO. Giovani e web, dibattito a Ceparana L'Auditorium della Scuola Primaria di Ceparana ospiterà un incontro sulla sicurezza sul web, organizzato dal Ceparana Calcio con il contributo della Fondazione Carispezia. L'evento affronterà l'uso responsabile di smartphone e tablet, in particolare nel mondo del calcio. Saranno presenti esperti della Polizia Postale, delegati Figc e professionisti del settore. L'iniziativa fa parte del progetto "Soccer Together" del Ceparana Calcio per promuovere il benessere dei minori.