CALCIO GIOVANI. La Juniores risale al secondo posto

Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì la scorsa settimana. La squadra Juniores sale al secondo posto grazie al 3-1 sul Mezzolara: a segno Garavelli, Marfella e Boscherini. Classifica: Piacenza 72; Forlì 62; Ravenna 60; Imolese 56; Corticella 55; Pistoiese 49; Carpi 44; Borgo San Donnino 43; Progresso 40; Prato 36; Victor San Marino 29; United Riccione 28; Lentigione 26; Sammaurese 22; Aglianese 19; Mezzolara 18. Prossimo turno: Ravenna-Forlì.

Vittoria degli Under 17 sulla Solierese 2-1 grazie ai gol di Argnani e Branchetti. In classifica i biancorossi guidano con 79 punti davanti a Piacenza (69) e Reggio (57). Prossimo turno: Terre Castelli-Forlì. Rotondo 3-1 della squadra Under 16, terza, nel match casalingo col Progresso firmato dalla doppietta di Capasso e dalla rete di Diego Nannetti. Gli Under 15 hanno perso 2-1 il big match con l’Imolese, con cui condividevano il primato: di Conti la rete forlivese. Gli Under 14, in vetta assieme all’Edelweiss Jolly, hanno vinto 15-0 col Cava Ronco: in gol Mariotti (5), Vallicelli (3), Rani (2), Cale, Baldini, Dario Nannetti, Elasyed e Casadei.