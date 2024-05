Calcio giovanile

Arriva il primo campus estivo della Bologna Football Club Academy a Santa Sofia, grazie alla collaborazione con Consorzio Living Romagna, Asd Santa Sofia, Rigenera, Village Sporting Club e Pro Loco di Santa Sofia insieme al sostegno dei Comuni di Santa Sofia e Galeata e di Romagna Acque Società delle Fonti.

Il Campus, in programma dal 1° al 12 luglio, accoglierà giovani talenti delle categorie primi calci, under 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17. La formula prevede diverse opzioni di partecipazione, tra cui il camp residenziale presso l’Ostello Antica Filanda di Santa Sofia, con allenamenti mattutini seguiti da momenti di relax in piscina; poi nuovamente allenamenti nel pomeriggio, seguiti da attività ludico-ricreative serali. Il Campus mette a disposizione infrastrutture sportive come ‘Rigenera’ (piscina, palestra, area estiva) e l’impianto con campi sportivi in erba naturale e sintetici di ultima generazione.

Lo staff che curerà l’iniziativa è composto da tecnici educatori della Bfc Academy, laureati in scienze motorie e allenatori qualificati, garantendo un ambiente formativo di alto livello.

"Durante il Campus, sarà proposto un programma di attività calcistiche variegate – precisano gli organizzatori – e adattate alle esigenze dei partecipanti, con l’obiettivo comune di migliorare le capacità individuali e di gruppo. I partecipanti saranno divisi in gruppi in base all’età e al livello di preparazione, per massimizzare lo sviluppo delle loro abilità. Inoltre, i portieri avranno la possibilità di seguire sessioni di allenamento specifiche tenute dallo staff di Bfc Academy".

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione completo di scheda tecnica di ogni giocatore. I partecipanti riceveranno inoltre un kit di benvenuto, comprendente due completi da allenamento, uno zaino, un gadget ufficiale del Bologna Football Club e, appunto, l’attestato di partecipazione come premio finale (info, iscrizioni e costi: https://campusrossoblu.webnode.it).

