Calcio giovanile

Il 21° Torneo Città di Reggio Emilia "Trofeo Chiarino Cimurri" torna anche quest’anno e lo fa con una novità, il Torneo "Colpi di tacco" riservato alle under 12, con squadre composte da sette ragazze.

I giorni di gara sono il 2 giugno per la fase a gironi e il 7 per le finali dal primo al quarto posto. Nel girone A, presenti Cus Parma, Juventus Club Parma, Fabbrico; nel girone B, Rapid Viadana, AC Reggiana, Montanara. Ma il torneo si articola in tre manifestazioni, la prima per le under 12, poi i pulcini classe 2013 e gli esordienti classe 2012.

La vernice si è svolta ad Albinea, con il ricordo di Chiarino fatto da Francesco Romano, ex giocatore di Milan, Napoli e Reggiana, e testimonial dell’evento. Romano ha ricordato l’importanza che ha avuto Chiarino nel mondo sportivo e non solo calcistico. Così sul palco sono saliti anche i rappresentanti della Reggiana Basket, Volley Tricolore e Valorugby. Presente alla serata anche la figlia di Chiarino, Veronica Cimurri. Poi si sono svolti i sorteggi, con il contributo di Raffaele Nuzzo, ex portiere granata, per questa competizione che si disputerà nel campo Chiarino Cimurri nel quartiere Rosta Nuova.

Il Torneo "Play Football Day aspettando il Cimurri" è riservato alla categoria pulcini 2013, iscritte otto squadre. Il girone A comprende Saxum, Vianese, Monari Nasi Modena, Langhiranese; il girone B, Invicta Gavasseto, San Faustino, Reggiana, Tricolore Reggiana.

Il Trofeo Chiarino Cimurri, esordienti 2012, è composto da 24 squadre suddivise in 6 gironi. Inizio gare il 6 maggio con finali il 7 giugno. Nel girone A troviamo Fraore, Sporting Scandiano, Sanmichelese, Albinea United; nel girone B, Bibbiano San Polo, Falk Galileo, Progetto Montagna, Reggiolo; nel girone C, Morello, Progetto Intesa, Virtus Correggio, Saxum; nel girone D, Santos, Sammartinese, Juventus Club Parma, Virtus Mandrio; nel girone E, Celtic Cavriago, Sanfa (Mo), Tricolore Reggiana, Terre Matildiche; nel girone F, Reggio Calcio, Reggio United, Rubierese, Guastalla.